Bouaddi Juve Spalletti ha bisogno di rinforzi | si segue il talento del Lille La cifra spaventa ma… Lo scenario per arrivare al centrocampista

Bouaddi Juve, Spalletti ha bisogno di rinforzi in vista di gennaio: tutti i dettagli sulle possibili mosse del club. L’imminente arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ridisegna le priorità di mercato del club. La rosa, che presentava evidenti lacune sotto la gestione Igor Tudor, necessita di un intervento immediato, in particolare a centrocampo. Il tecnico toscano, infatti, esige un regista di qualità, un uomo capace di “disegnare calcio” come lo furono in passato David Pizarro o Stanislav Lobotka. Mentre l’obiettivo principale resta Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona, la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, sta monitorando anche prospetti più giovani e futuribili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bouaddi Juve, Spalletti ha bisogno di rinforzi: si segue il talento del Lille. La cifra spaventa ma… Lo scenario per arrivare al centrocampista

