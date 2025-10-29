Botta e risposta tra Atalanta e Milan i rossoneri non decollano Fatica anche Modric

Il Milan di Massimiliano Allegri pareggia, 1-1, alla 'New Balance Arena' di Bergamo contro l'Atalanta di Ivan Jurić: dopo l'iniziale vantaggio rossonero, firmato da Samuele Ricci, arriva il gol dei padroni di casa con Ademola Lookman.

