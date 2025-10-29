Borrelli su Rita De Crescenzo | Non credo alle scuse Ha anche provato ad avvicinare mia madre

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha commentato in una diretta sui propri canali social la partecipazione alla trasmissione di Francesca Fagnani di Rita De Crescenzo. L'esponente di AVS ha spiegato di non credere alle scuse della Tik Toker, denunciando anche un inquietante episodio che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il deputato Borrelli e la risposta a Rita De Crescenzo: «Non le devo scuse, è lei che dovrebbe chiedere perdono alla città di Napoli e alla nostra cultura» - L'esponente di Avs racconta a Open di come ha denunciato la tiktoker napoletana una ventina di volte: «Un giorno ha seguito anche mia madre sotto casa, riprendendola in un video» ... Segnala open.online