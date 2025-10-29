Borgo in Halloween

Sansepolcro si prepara a festeggiare Halloween: venerdì 31 ottobre torna “” nel centro storicoIl centro storico di Sansepolcro è pronto per accogliere anche quest’anno grandi e piccoli per una nuova e coinvolgente edizione di “”, l’appuntamento organizzato per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Un borgo toscano di mille abitanti diventa il cuore della festa di Halloween Vai su Facebook

Halloween in Toscana, tra borghi e leggende. Quanto costano le case nei luoghi più misteriosi? - it ha indagato i prezzi delle abitazioni nei luoghi più suggestivi d’Italia, che nascondono storie di streghe, fantasmi e atmosfere magiche ... lanazione.it scrive

La città di Halloween, il borgo si trasforma tra fuoco, magia e leggende. Tre giorni di eventi - Spettacoli, rievocazioni e atmosfere celtiche per festeggiare il Samhain tra luci, suoni e mistero. Secondo corrierediarezzo.it

Halloween in Toscana: una notte di brivido tra borghi, musica e spettacoli - Le feste del 31 ottobre da non perdere: tanti eventi per adulti e bambini, da Borgo a Mozzano al Museo Stibbert di Firenze, da Vicopisano a Massa Marittima ... intoscana.it scrive