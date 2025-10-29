Borghi italiani in cui è possibile lasciare la porta di casa aperta ecco i luoghi più sicuri e tranquilli

In un Paese sempre più caotico e messo a dura prova dai casi di cronaca, trovare delle città tranquille, vivibili e lontane dalla frenesia urbana è sempre più difficile. Dal Trentino all'Umbria, passando per la Lombardia, ecco i borghi più sicuri e tranquilli da scoprire in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

