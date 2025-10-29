Boom di tagli negli USA | l' IA sostituisce i lavoratori e cancella migliaia di posti di lavoro
I licenziamenti in aziende che vanno da Amazon a Target dimostrano che l'intelligenza artificiale inizia a pesare sul mercato del lavoro americano. Amazon.com ha dichiarato questa settimana che taglierà 14.000 posti di lavoro aziendali, con l'intenzione di eliminare fino al 10% della sua forza lavoro impiegatizia. United Parcel Service, una delle più grandi e affidabili società globali per le spedizioni e la logistica a stelle e strisce, ha annunciato ieri di aver ridotto il suo personale dirigenziale di circa 14.000 posizioni negli ultimi 22 mesi, pochi giorni dopo che Target, uno storico rivenditore USA, ha comunicato il taglio di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
