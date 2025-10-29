In un anno le infezioni alle vie urinarie sono cresciute del 18%, con un dato complessivo di oltre 750mila casi. Per gli esperti si tratta di un campanello d’allarme, legato a un ricorso agli antibiotici in modalità fai-da-te e spesso inappropriata. Ma anche le prescrizioni, talvolta inappropriate possono essere ridotte, secondo le ostetriche, che sottolineano l’importanza della salute vaginale, contro possibili conseguenze più serie sul lungo periodo. Per 4 su 10 uso improprio di antibiotici. Secondo gli esperti di urologia, che si riuniranno in occasione del 98° Congresso Nazionale, in programma a Foggia dal 6 al 9 novembre, si è in presenza di una “tendenza ad un’inadeguata gestione” delle infezioni alle vie urinarie, come sottolinea all’ ANSA il presidente della Società Italiana di Urologia, Giuseppe Carrieri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Boom di infezioni urinarie, colpa degli antibiotici fai-da-te. Dall’allarme ai consigli degli esperti