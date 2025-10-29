Boom di campi da golf in Lombardia ma sono nemici dell’ecosistema | ecco perché

Milano – I campi da golf impattano sull’ambiente, in particolare in una regione come la Lombardia dove si concentra il maggior numero in Italia. Nel rapporto sull’Ambiente nazionale di Ispra un focus è dedicato anche alle infrastrutture legate al turismo, come porti e, appunto, campi da golf, elementi chiave per attrarre visitatori nazionali e internazionali. Per quanto riguarda i campi da golf, il loro ruolo è duplice: da un lato costituiscono un’attrazione turistica, dall’altro comportano un elevato consumo di risorse naturali. Come spiega Ispra, infatti, il fabbisogno idrico per la cura dei greens, insieme all’impiego intensivo di pesticidi, determina una delle principali problematiche ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boom di campi da golf in Lombardia ma sono nemici dell’ecosistema: ecco perché

