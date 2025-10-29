Bonus mamme con due figli 2025 | al via la domanda ecco come fare

Lettera43.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte il bonus mamme con almeno due figli edizione 2025. L’Inps ha pubblicato la nuova circolare contenente i requisiti di accesso alla misura, il contratto di lavoro richiesto, come fare la domanda e qual è il limite dell’Isee. L’agevolazione è prevista dall’articolo 6 del decreto legge 30 giugno 2025, numero 95, convertito nella legge 8 agosto 2025, numero 118, recante l’integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli, cosiddetto «Nuovo bonus mamme». Ecco, quindi, quali sono le ultime novità con l’importo mensile spettante per le mamme lavoratrici e come inviare la domanda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

bonus mamme con due figli 2025 al via la domanda ecco come fare

© Lettera43.it - Bonus mamme con due figli 2025: al via la domanda, ecco come fare

Contenuti che potrebbero interessarti

bonus mamme due figliBonus mamme ed esonero contributivo 2025: tutte le novità per le lavoratrici madri - Misure a sostegno delle lavoratrici mamme: previsti esonero contributivo fino a 3. Come scrive donnaglamour.it

bonus mamme due figliBonus mamme lavoratrici 2025, quando arriva e requisiti: domande entro il 9 dicembre, la guida Inps - Il contributo, da 40 euro al mese, spetta alle madri con due o più figli. Riporta ilmessaggero.it

bonus mamme due figliBonus mamme lavoratrici 2025, quando arriva e requisiti: domande entro il 9 dicembre, le istruzioni dell'Inps - Il contributo, da 40 euro al mese, spetta alle madri con due o più figli. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Bonus Mamme Due Figli