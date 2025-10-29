Bonus mamme con due figli 2025 | al via la domanda ecco come fare
Parte il bonus mamme con almeno due figli edizione 2025. L’Inps ha pubblicato la nuova circolare contenente i requisiti di accesso alla misura, il contratto di lavoro richiesto, come fare la domanda e qual è il limite dell’Isee. L’agevolazione è prevista dall’articolo 6 del decreto legge 30 giugno 2025, numero 95, convertito nella legge 8 agosto 2025, numero 118, recante l’integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli, cosiddetto «Nuovo bonus mamme». Ecco, quindi, quali sono le ultime novità con l’importo mensile spettante per le mamme lavoratrici e come inviare la domanda. 🔗 Leggi su Lettera43.it
