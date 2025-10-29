Bonus mamma 2025 come richiederlo

Al via il nuovo bonus mamma 2025. Il sostegno economico per le lavoratrici con due o più figli – riferisce l’Inps con l’ultima circolare del 28 ottobre 2025 – è pari a un contributo mensile di 40 euro. Le domande vanno presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare, quindi entro il 7 dicembre 2025 (ma c’è tempo fino al 31 gennaio 2026 per le lavoratrici che acquisiscono i requisiti dopo il 7 dicembre 2025). Bonus rafforzato. La misura – che rappresenta un rafforzamento del bonus mamme ed è prevista dalla legge di Bilancio 2025 – sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato e poi posticipato al 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bonus mamma 2025, come richiederlo

Altre letture consigliate

Quali sono i bonus e le agevolazioni per le #donne? Dal bonus mamma fino al bonus rosa che tutele le donne disoccupate ma che dovrebbe essere attivo dal 2026. #Lavoro e quote rosa, smartworking per le mamme e settimana corta Rivedi il focus di Vedia Vai su Facebook

Bonus mamma (da 40 euro) potenziato: chi ha diritto al contributo e come richiederlo - X Vai su X

Bonus mamme, non basta averne diritto: bisogna richiederlo e c’è una scadenza - L’importo massimo è di 480 euro, ma la somma sarà versata a dicembre, ma la data non è ancora stata indicata ... Scrive iodonna.it

Bonus mamme 2025, via alle domande: come richiederlo, chi ne ha diritto e tutto quello che c’è da sapere - Dal 28 ottobre 2025 è possibile richiedere il nuovo bonus mamme: fino a 480 euro dall’INPS per lavoratrici con figli. Secondo rds.it

Bonus mamme lavoratrici 2025, domande al via/ A chi spetta e come fare richiesta: fino a 480 euro - Bonus mamme lavoratrici 2025, domande al via: ecco come richiederlo, quali requisiti servono e a quanto ammonta la cifra erogata ... Riporta ilsussidiario.net