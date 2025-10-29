Bonny si racconta | L’Inter un grandissimo club 3 caratteristiche mi hanno aiutato a raggiungere questo sogno Angelo? Da bambino avevo un altro soprannome ma solo mia madre può chiamarmi così

Inter News 24 L’attaccante nerazzurro, Ange-Yoan Bonny, si racconta al Matchday Programme in vista di Inter Fiorentina: le parole del francese. L’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny, pronto a scendere in campo questa sera contro la Fiorentina, si è raccontato ai canali ufficiali del club. L’ex Parma ha descritto la sua passione per il calcio come un vero e proprio “colpo di fulmine”, provando una sensazione incredibile la prima volta che ha messo piede in campo. Ha poi sottolineato come questo sport gli abbia insegnato l’importanza del gruppo e della lotta condivisa in uno spogliatoio. Le sue caratteristiche vincenti sono un mix di velocità, potenza e grinta, ma più di ogni altra cosa lo guida il piacere puro che prova nel giocare. 🔗 Leggi su Internews24.com

