Bonny | L’Inter era un sogno ho lavorato duramente per ottenerlo

Bonny. Protagonista del matchday con la Fiorentina promosso dall’ Inter sui propri canali ufficiali, Ange-Yoan Bonny si è aperto ai tifosi nerazzurri in un’intervista ricca di emozioni e ricordi personali. L’attaccante francese ha raccontato il suo primo incontro con il pallone e l’amore immediato nato per questo sport: “ Il calcio è stato un colpo di fulmine. Quando da bambino ho messo per la prima volta i piedi sul campo, ho provato una sensazione incredibile e ho capito che non avrei più potuto farne a meno “. Parole semplici ma piene di passione, che descrivono il percorso di un ragazzo cresciuto con un sogno chiaro in testa: giocare in una grande squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it