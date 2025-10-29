Bonifica dell' ex Sipe a Spilamberto raggiunto il 72% della superficie totale
Prosegue l’importante percorso di bonifica ambientale e bellica dell’area Ex Sipe. In particolare sulla ambientale si è raggiunto il 72,02% della superficie totale (372.115 mq su 516.647 mq) corrispondente alla superficie accertata a seguito delle verifiche topografiche, superando così la soglia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
