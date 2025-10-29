Bonazzoli show colpaccio Cremonese | sprofonda il Genoa di Viera Bologna e Torino non si fanno male

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una doppietta di Federico Bonazzoli permette alla Cremonese di vincere in casa del Genoa per 2-0 e di volare all'ottavo posto in classifica. Sprofonda il Grifone di Vieira. Bologna-Torino finisce 0-0. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

bonazzoli show colpaccio cremoneseBonazzoli show, colpaccio Cremonese: sprofonda il Genoa di Viera. Bologna e Torino non si fanno male - Una doppietta di Federico Bonazzoli permette alla Cremonese di vincere in casa del Genoa per 2- fanpage.it scrive

L’avversario. Nicola senza Bonazzoli. E aspetta Jamie Vardy - 1 sul Milan a San Siro da neopromossa, niente male per quella chi era considerato la vittima sacrificale ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Disarmante onestà di Bonazzoli, in Inter-Cremonese son tornati gli ingiocabili: “Sì, a tratti è così” - Sia per la goleada di San Siro, sia per aver inferto la prima sconfitta stagionale ai lombardi fino alla quinta giornata imbattuti e protagonisti ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bonazzoli Show Colpaccio Cremonese