Bonazzoli show colpaccio Cremonese | sprofonda il Genoa di Viera Bologna e Torino non si fanno male

Una doppietta di Federico Bonazzoli permette alla Cremonese di vincere in casa del Genoa per 2-0 e di volare all'ottavo posto in classifica. Sprofonda il Grifone di Vieira. Bologna-Torino finisce 0-0. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Bonazzoli mi raccomando basta gol in rovesciata" Bonazzoli: - X Vai su X

Prima da titolare per Jamie Vardy, che farà il suo esordio allo Zini, dal primo minuto. Al suo fianco partirà Bonazzoli, in gol a San Siro. Nicola recupera dietro Terracciano... Leggi tutto Vai su Facebook

Bonazzoli show, colpaccio Cremonese: sprofonda il Genoa di Viera. Bologna e Torino non si fanno male - Una doppietta di Federico Bonazzoli permette alla Cremonese di vincere in casa del Genoa per 2- fanpage.it scrive

L’avversario. Nicola senza Bonazzoli. E aspetta Jamie Vardy - 1 sul Milan a San Siro da neopromossa, niente male per quella chi era considerato la vittima sacrificale ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Disarmante onestà di Bonazzoli, in Inter-Cremonese son tornati gli ingiocabili: “Sì, a tratti è così” - Sia per la goleada di San Siro, sia per aver inferto la prima sconfitta stagionale ai lombardi fino alla quinta giornata imbattuti e protagonisti ... Secondo fanpage.it