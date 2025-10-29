Bombe su un ospedale pediatrico a Kherson dentro c’erano medici e bambini Danni devastanti
Il mattino si è aperto con immagini agghiaccianti che testimoniano l'ultima ondata di violenza che ha colpito la città di Kherson. L'esercito di occupazione russo ha sferrato un attacco brutale contro una struttura sanitaria nel distretto di Dnipro, un gesto che aggrava ulteriormente il già disastroso bilancio della guerra. A darne notizia è stato il capo dell'amministrazione regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin, che ha diffuso un video esplicito a riprova della devastazione. L'incidente non è solo un atto di aggressione militare, ma un attacco diretto a un luogo che per sua natura dovrebbe essere sacrosanto e protetto: un ospedale.
