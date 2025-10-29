Bombe russe sull’ospedale pediatrico di Cherson la rabbia di Zelensky | Terroristi senza vergogna Putin e il nuovo drone nucleare sottomarino | Nulla di simile al mondo – La diretta
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha duramente condannato l’attacco russo che ha colpito l’ospedale pediatrico di Cherson, oggi, mercoledì 29 ottobre, verso le 9 del mattino. Il premier lo ha definito « un’azione deliberata contro i bambini e il personale medico». In un messaggio diffuso sui social, il leader di Kiev ha accusato Mosca di voler «distruggere le garanzie fondamentali della vita civile», affermando che «la Russia è oggi la più grande organizzazione terroristica al mondo». Secondo Zelensky, al momento del raid «nell’ospedale si trovavano circa cento persone» e tra i feriti ci sono anche «una madre e i suoi due figli», il più piccolo dei quali ha otto anni. 🔗 Leggi su Open.online
Un'altra famiglia ucraina annientata dalle bombe russe #RussianWarCrimes Antonina Zaichenko, classe 1987, sua figlia Adelina di sei mesi e la nipote dodicenne Anastasia, sono state uccise da un drone russo caduto sulla loro casa nel villaggio Pohreby a Vai su Facebook
Kharkiv, bombe russe sull'ospedale: pazienti evacuati e feriti dopo il raid - X Vai su X
Bombe russe sul Kherson, un morto e 2 feriti - Una persona è stata uccisa e due sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad attacchi aerei russi nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo hanno reso noto funzionari locali. ansa.it scrive
Kiev,bombe aeree russe in Donesk, 2 morti.Colpito ospedale - I russi hanno sganciato 3 bombe aeree sulla città di Kostyantynivka colpendo un ospedale e sul vicino villaggio di Illinivka, uccidendo 2 persone. ansa.it scrive