Bombe russe sull’ospedale pediatrico di Cherson la rabbia di Zelensky | Terroristi senza vergogna Putin e il nuovo drone nucleare sottomarino | Nulla di simile al mondo – La diretta

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha duramente condannato l’attacco russo che ha colpito l’ospedale pediatrico di Cherson, oggi, mercoledì 29 ottobre, verso le 9 del mattino. Il premier lo ha definito « un’azione deliberata contro i bambini e il personale medico». In un messaggio diffuso sui social, il leader di Kiev ha accusato Mosca di voler «distruggere le garanzie fondamentali della vita civile», affermando che «la Russia è oggi la più grande organizzazione terroristica al mondo». Secondo Zelensky, al momento del raid «nell’ospedale si trovavano circa cento persone» e tra i feriti ci sono anche «una madre e i suoi due figli», il più piccolo dei quali ha otto anni. 🔗 Leggi su Open.online