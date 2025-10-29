Bombe israeliane su Gaza Riesplode la guerra anche in Cisgiordania
Hamas ha accusato Israele di “fabbricare falsi pretesti in preparazione di nuove mosse aggressive” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mentre a Gaza il cessate il fuoco traballa sotto i colpi delle bombe israeliane, il premier Netanyahu usa ogni mezzo possibile per sottrarsi ai processi penali a suo carico e di bloccare un’indagine indipendente sui fatti del 7 ottobre 2023. Per due anni il governo - facebook.com Vai su Facebook
Israele: «Violata la tregua». Netanyahu ordina i raid: pioggia di bombe su Gaza - Le prime bombe sono cadute quando sulla Striscia di Gaza era ormai buio. Riporta ilgazzettino.it
Bombe israeliane, sangue e disperazione negli ospedali di Gaza - Decine di morti e feriti arrivano nella notte alle fragili strutture sanitarie di Gaza, dopo gli attacchi aerei di Tel Aviv che infrangono una tregua già violata più volte ... Da msn.com
Gaza di nuovo sotto le bombe di Israele, Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia - In risposta alla ripresa dei bombardamenti, il gruppo terroristico palestinese ha annunciato il rinvio della consegna di una salma di uno degli ostaggi israeliani ... Scrive today.it