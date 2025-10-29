Bombe israeliane su Gaza Riesplode la guerra anche in Cisgiordania

Lidentita.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha accusato Israele di “fabbricare falsi pretesti in preparazione di nuove mosse aggressive” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

bombe israeliane su gaza riesplode la guerra anche in cisgiordania

© Lidentita.it - Bombe israeliane su Gaza. Riesplode la guerra anche in Cisgiordania

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bombe israeliane gaza riesplodeIsraele: «Violata la tregua». Netanyahu ordina i raid: pioggia di bombe su Gaza - Le prime bombe sono cadute quando sulla Striscia di Gaza era ormai buio. Riporta ilgazzettino.it

bombe israeliane gaza riesplodeBombe israeliane, sangue e disperazione negli ospedali di Gaza - Decine di morti e feriti arrivano nella notte alle fragili strutture sanitarie di Gaza, dopo gli attacchi aerei di Tel Aviv che infrangono una tregua già violata più volte ... Da msn.com

bombe israeliane gaza riesplodeGaza di nuovo sotto le bombe di Israele, Netanyahu ordina potenti attacchi sulla Striscia - In risposta alla ripresa dei bombardamenti, il gruppo terroristico palestinese ha annunciato il rinvio della consegna di una salma di uno degli ostaggi israeliani ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Bombe Israeliane Gaza Riesplode