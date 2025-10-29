Bologna-Toro il pronostico | rossoblù imbattuti in casa ma il Cholito è ' on fire'

Finora la squadra di Italiano ha vinto le tre partite giocate al Dall'Ara, i granata proveranno ad abbattere il muro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna-Toro, il pronostico: rossoblù imbattuti in casa, ma il Cholito è 'on fire'

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Nkounkou e #Israel, rimasti fuori contro il #Genoa, salteranno anche la prossima gara con il #Bologna #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, i convocati per il #Torino: #Odgaard torna disponibile. #Immobile... I rossoblù a disposizione di #Niccolini per la nona giornata di #SerieA #ToroNews #TorinoFC #BolognaTorino I convocati del #Bologna - X Vai su X

Pronostico Bologna-Torino 29 Ottobre 2025: Italiano in lotta ai vertici, granata in ripresa - Torino è un match cruciale per la 9ª giornata di Serie A, in programma mercoledì 29 ottobre 2025 alle 20:45: scopri analisi, pronostico e quote, con un focus su formazioni e statistiche per sc ... bottadiculo.it scrive

Pronostico Bologna-Torino: la marcia in casa non si ferma - Torino è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Segnala ilveggente.it

Pronostico Bologna vs Torino – 29 Ottobre 2025 - Il 29 Ottobre 2025 alle 20:45 lo Stadio Renato Dall'Ara ospita uno degli incroci più interessanti della Serie A. Segnala news-sports.it