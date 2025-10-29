Bologna Torino LIVE 0-0 | cronaca sintesi moviola e diretta

Calcionews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna Torino, allo Stadio Renato Dall’Ara il match per la nona giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alle 20:45, lo Stadio Dall’Ara ospita una sfida di Serie A con vista sull’Europa: il Bologna di Vincenzo Italiano riceve il Torino di Marco Baroni per la nona giornata di campionato. I . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna torino live 0 0 cronaca sintesi moviola e diretta

© Calcionews24.com - Bologna Torino LIVE 0-0: cronaca, sintesi, moviola e diretta

Altre letture consigliate

bologna torino live 0Bologna-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I granata di Marco Baroni, reduci da due vittorie consecutive, fanno visita ai rossoblù di Vincenzo Italiano nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato ... Secondo tuttosport.com

bologna torino live 0Bologna-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Bologna- Da sport.virgilio.it

Bologna Torino, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Dall’Ara! Tutti i dettagli - Bologna Torino streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida del Dall’Ara valida per la 9ª giornata di Serie A 2025/26 Il turno infrasettimanale di Serie A mette di fronte due delle realtà p ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bologna Torino Live 0