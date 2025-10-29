Bologna Torino, allo Stadio Renato Dall’Ara il match per la nona giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alle 20:45, lo Stadio Dall’Ara ospita una sfida di Serie A con vista sull’Europa: il Bologna di Vincenzo Italiano riceve il Torino di Marco Baroni per la nona giornata di campionato. I . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna Torino 0-0: possesso rossoblù e ripartenze granata, ma alla fine Niccolini e Baroni non si fanno male. Pareggio soporifero al Dall’Ara