Bologna rubano il panda al ristorante cinese | 200 euro a chi ci riporta la nostra mascotte

Bologna, 29 ottobre 2025 - Una ricompensa di 200 euro per chi ritrova il " portafortuna " derubato. L'oggetto sottratto lunedì sera al ristorante cinese in via De' Giudei, Gusto Chengdu, è la statuina di panda, alta poco più di un metro. "Probabilmente si tratta di un dispetto", commentano i proprietari del locale. Intanto, i gestori hanno pubblicato sui propri social il video del furto, chiedendo alla comunità di dare una mano. "Non è una cosa grave, tant'è vero che non abbiamo sporto denuncia ufficiale, chiediamo solo che ci venga ridato il nostro portafortuna ", continuano i proprietari. Il valore della statua, dunque, è più simbolico che economico, secondo la ristoratrice Yajie Huang. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, rubano il panda al ristorante cinese: “200 euro a chi ci riporta la nostra mascotte”

