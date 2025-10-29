Bologna le messe celebrate da Zuppi nel weekend dei morti e dei santi

Bologna, 29 ottobre 2025 - Venerdì 31, alle 18.30, nel santuario della Beata Vergine di San Luca, l’arcivescovo Matteo Zuppi partecipa a “Luce e speranza”, i naugurazione dell’impianto di illuminazione di San Luca. Saranno anche presentati i lavori di restauro realizzati all’Osservatorio Meteorologico e Sismico “Malvasia” a San Luca. La processione a San Girolamo. Con raduno alle 20.45 e partenza alle 21, si tiene la processione, guidata dal cardinale, dalla chiesa della Sacra Famiglia (via Irma Bandiera, 24) fino alla chiesa di San Girolamo della Certosa (via della Certosa 18) dove presiederà la veglia di preghiera nella vigilia di Ognissanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, le messe celebrate da Zuppi nel weekend dei morti e dei santi

Altre letture consigliate

Favola degli occhiali 18 ottobre 2025 Cineteca di Bologna Tanti screening per la vista e tanti sorrisi con le nostre super volontarie che si sono messe in gioco per allietare i bimbi e genitori intervenuti!! Avanti tuttaaa @fanpiùattivi Vai su Facebook

Bologna-Pisa, il commento: una domenica da luna park e cornacchie messe a tacere - X Vai su X

Zuppi, un don Matteo al cinema che è autentica realtà - Presentato oggi alla Festa di Roma il documentario di Emilio Marrese: storia e storie di un "vescovo di strada" ... Come scrive avvenire.it

Cardinali Zuppi e Burke insieme per Giubileo tradizionalisti - E' stata una veglia del tutto particolare quella che si è celebrata stasera nella basilica di San Lorenzo in Lucina nell'ambito del XIV Pellegrinaggio Ad Petri Sedem: non solo perché si tratta della c ... Da ansa.it

Zuppi cambia la squadra della Diocesi di Bologna: chi sono i nuovi vicari, don Baldassarri sarà il numero 2 - Baldassari (Sinodalità) e Parisini (Amministrazione) al posto di Ottani e Silvagni. Scrive corrieredibologna.corriere.it