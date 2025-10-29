Bologna finto circolo privato trasformato in discoteca abusiva | cosa è stato trovato durante l' ispezione
Sospeso per 15 giorni un circolo privato a Bologna: accertati intrattenimenti abusivi, somministrazione irregolare e mancati controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Operazione Bononia gate: truffa e riciclaggio, “sodalizio criminale con base a Bologna” - X Vai su X
Trapunte in mano piuma per un effetto sofficissimo, simile alla piuma Disponibili nelle misure singola, piazza e mezza e matrimoniale #pezzoli.bologna #bologna #ingrosso #biancheria #casa #trapunta #homesweethome #bedcover #bedlinen #decor #s Vai su Facebook
Bologna, finto circolo privato trasformato in discoteca abusiva: cosa è stato trovato durante l'ispezione - Sospeso per 15 giorni un circolo privato a Bologna: accertati intrattenimenti abusivi, somministrazione irregolare e mancati controlli. Come scrive virgilio.it
Circolo privato adibito a discoteca: il Questore sospende per 15 giorni l’attività di un circolo a Bologna - Il Questore della Provincia di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni di un circolo privato sito in via Calzoni in città, in quanto adibito a luogo di intrattenimenti musicali e danza ... Da sassuolo2000.it
Musica ad alto volume e dj alla consolle: chiusa discoteca abusiva mascherata da circolo. “Pericolo per la sicurezza” - Sospesa l’attività per 15 giorni del locale che si trova in via Calzoni, in zona Fiera. Come scrive msn.com