Bologna finto circolo privato trasformato in discoteca abusiva | cosa è stato trovato durante l' ispezione

Notizie.virgilio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospeso per 15 giorni un circolo privato a Bologna: accertati intrattenimenti abusivi, somministrazione irregolare e mancati controlli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Bologna, finto circolo privato trasformato in discoteca abusiva: cosa è stato trovato durante l'ispezione

