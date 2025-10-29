Bologna dottoressa muore dopo un’operazione | due indagati per omicidio colposo

Repubblica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna aveva subìto un intervento in laparoscopia. Nel fascicolo della Procura sono finiti due chirurghi del Maggiore, lo stesso ospedale dove lei lavorava come medico legale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

