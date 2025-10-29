Bologna City Run 2026 | la data il percorso e il sostegno alla ricerca dell’Alma Mater

La Bologna City Run 2026 ha una data: domenica 1° marzo 2026. Una corsa non competitiva per sostenere la libertà della ricerca scientifica dell’Alma Mater e condividere, passo dopo passo, un’idea di futuro più giusta, sostenibile e inclusiva. Torna domenica 1° marzo 2026, la Bologna City Run. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it