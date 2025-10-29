Bologna City Run 2026 | corri e sostieni la ricerca

Bologna, 29 ottobre 2025 - Una corsa non competitiva nel segno della solidarietà e della conoscenza. Domenica 1 marzo 2026 torna la Bologna City Run, evento solidale della Termal Bologna Marathon, che per la sua quinta edizione sarà dedicata al tema “Bologna la Dotta”, omaggio al ruolo centrale dell’istruzione e della cultura nella storia della città. Tamara e la commovente consegna delle chiavi della nuova casa: seconda vita grazie alla fiducia di Marco Il valore della ricerca come libertà. L’iniziativa vede l’Università di Bologna come partner istituzionale e invita cittadini, famiglie e sportivi a correre o camminare per sostenere la ricerca scientifica dell’Alma Mater, impegnata ogni giorno in progetti che generano impatto su salute, diritti, energia, ambiente, sviluppo tecnologico e culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

