Bolle si commuove pensando ai genitori il discorso a Firenze per la laurea honoris causa – video
Un applauso lungo e caloroso ha accolto Roberto Bolle nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Firenze. Qui, l’étoile ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione”. Il ballerino, nel suo discorso, ha parlato del lavoro fatto negli anni per imparare a credere in sé stesso: «Stavo vivendo un sogno, ma faticavo a gestire la pressione, non mi sentivo pronto. – ha confessato – Prima di salire sul palco vivevo attimi di panico, ma dentro di me c’era un pensiero che non mi ha mai lasciato: “dai il massimo”». Bolle ha poi parlato del rapporto con i suoi genitori, dimostrando, nei loro confronti, un’infinita riconoscenza. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Bolle si commuove durante il discorso all'Università - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Bolle si commuove durante il discorso per la laurea honoris causa - X Vai su X
Bolle si commuove pensando ai genitori, il discorso a Firenze per la laurea honoris causa – video - Il ballerino riceve la laurea magistrale in "Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione" all’Università di Firenze. Segnala open.online
Roberto Bolle: un momento indimenticabile - Grande emozione e applausi all’Università di Firenze, dove Roberto Bolle, visibilmente commosso nel ringraziare i genitori per il costante s ... Segnala novella2000.it
Firenze, laurea honoris causa a Roberto Bolle: ringrazia i genitori e si commuove - La scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo romanzo "La femminanza” ... Come scrive lanazione.it