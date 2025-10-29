Bolle si commuove pensando ai genitori il discorso a Firenze per la laurea honoris causa – video

Un applauso lungo e caloroso ha accolto Roberto Bolle nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Firenze. Qui, l’étoile ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione”. Il ballerino, nel suo discorso, ha parlato del lavoro fatto negli anni per imparare a credere in sé stesso: «Stavo vivendo un sogno, ma faticavo a gestire la pressione, non mi sentivo pronto. – ha confessato – Prima di salire sul palco vivevo attimi di panico, ma dentro di me c’era un pensiero che non mi ha mai lasciato: “dai il massimo”». Bolle ha poi parlato del rapporto con i suoi genitori, dimostrando, nei loro confronti, un’infinita riconoscenza. 🔗 Leggi su Open.online