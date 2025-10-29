"Il procedimento sull’ampliamento dell’Isf si chiude con esito negativo". Breve, ma deciso, il sindaco Francesco Pignotti durante la seduta del consiglio comunale di ieri sera ha ufficializzato il no al progetto di edificazione su via del Carota della scuola americana. Quello che il comitato di cittadini a salvaguardia della zona ha ribattezzato il "cubo nero della valle di Rimezzano" (con chiara analogia all’ex teatro comunale di Firenze) riceve un altro stop. "Nella riunione di giovedì 23 ottobre la giunta ha deciso di dare mandato al settore urbanistica di chiudere con esito negativo il procedimento del progetto di ampliamento dell’International School of Florence nella Valle di Rimezzano" ha detto Pignotti davanti all’aula consiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Bocciato il 'cubo nero' di Rimezzano. Il Comune si oppone al progetto