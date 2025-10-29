Boccaleone cambia volto con Strade Verdi | da Regione mezzo milione di euro per sicurezza stradale e mobilità dolce

Bergamo. Una trasformazione urbana che mira a migliorare la sicurezza stradale e la sostenibilità di un intero quartiere della città. Attraverso un bando regionale il Comune di Bergamo si è aggiudicato un finanziamento da 500 mila euro per il progetto “Strade verdi”a Boccaleone. L’intervento, considerato dall’amministrazione un tassello fondamentale nella strategia per la mobilità sostenibile, comporterà un investimento complessivo di 935 mila euro e interesserà 7.600 metri quadrati di superficie pubblica. Il progetto coinvolgerà diversi assi del quartiere: via Pietro Isabello – arteria su cui si affacciano tre scuole, l’oratorio e la chiesa parrocchiale – e alcuni tratti di via Gasparini, via Rosa e via Pizzo Recastello, ma anche il parco alle Clarisse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

