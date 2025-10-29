Ameglia, 29 ottobre 2025 – Non c’è pace per il porticciolo. L’approdo turistico di Bocca di Magra, oltre alle varie vicissitudini e ricorsi al Tar sulla sua gestione che si sono susseguite negli ultimi anni dopo il fallimento della società Ameglia Servizi Turistici, adesso è chiuso al transito pedonale a causa del cedimento di una putrella di sostegno del pontile. Il Comune di Ameglia ha firmato l’ordinanza di immediata interdizione all’accesso a tutti e quattro i pontili galleggianti. E’ stata installata la cartellonistica indicante il divieto di accesso e transennato il camminamento che, per ora, impedisce anche ai proprietari delle imbarcazioni di poterne usufruire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bocca di Magra, porticciolo a rischio crollo. Cedono i pontili mobili, Comune vieta il passaggio