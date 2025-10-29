Bocca di Magra porticciolo a rischio crollo Cedono i pontili mobili Comune vieta il passaggio
Ameglia, 29 ottobre 2025 – Non c’è pace per il porticciolo. L’approdo turistico di Bocca di Magra, oltre alle varie vicissitudini e ricorsi al Tar sulla sua gestione che si sono susseguite negli ultimi anni dopo il fallimento della società Ameglia Servizi Turistici, adesso è chiuso al transito pedonale a causa del cedimento di una putrella di sostegno del pontile. Il Comune di Ameglia ha firmato l’ordinanza di immediata interdizione all’accesso a tutti e quattro i pontili galleggianti. E’ stata installata la cartellonistica indicante il divieto di accesso e transennato il camminamento che, per ora, impedisce anche ai proprietari delle imbarcazioni di poterne usufruire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Il 24 e 25 ottobre si svolge a Bocca di Magra il corso "La Morte in oncologia: viverla con gli altri e con se stessi". P. Bormolini terrà, all'interno del primo modulo, la Lettura Magistrale: Ricordati di vivere prima di morire. Il programma completo al link. Vai su Facebook
Monastero di Santa Croce a Bocca di Magra. Là dove il silenzio incontra il mare, l’anima ritrova la sua casa. #parcomontemarcellomagravara #parcomontemarcello #parcomagra #parcovara #biodiversità #sostenibilità #beactiveliguria #lamialiguria #liguriapre - X Vai su X
Bocca di Magra, porticciolo a rischio crollo. Cedono i pontili mobili, Comune vieta il passaggio - I vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo alla struttura di Bocca di Magra. lanazione.it scrive