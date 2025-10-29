Bloccato su un faggio a 30 metri con il deltaplano i soccorritori in azione

L'intervento dei vigili del fuoco a Costacciaro (Perugia) per soccorrere un deltaplanista sul monte Cucco nella serata di martedì 28 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bloccato su un faggio a 30 metri con il deltaplano, i soccorritori in azione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bloccato con il deltaplano su un faggio secolare a 30 metri d’altezza - X Vai su X

Un grosso faggio si è abbattuto sul viale delle cappelle al Sacro Monte di #Varese - facebook.com Vai su Facebook

Deltaplanista rimane bloccato a 30 metri d’altezza sul Monte Cucco - A circa 30 metri di altezza, aggrappato a un faggio secolare, è rimasto bloccato per ore un deltaplanista nella zona dell’area di decollo del Monte Cucco. umbria24.it scrive

Bloccato con il deltaplano su un faggio secolare a 30 metri d’altezza - Difficile intervernto di soccorso sul monte Cucco, vigili del fuoco al lavoro fino a tardi insieme a 118, soccorso alpino e carabinieri ... Si legge su msn.com

Deltaplanista rimasto incastrato a 30 metri di altezza su un faggio secolare sul Monte Cucco: salvato - Straordinaria operazione per recuperare l'uomo: sul posto diverse squadra dei Vigili del Fuoco, anche Saf, dall'Umbria e dalle Marche, il Soccorso Alpino e Speleologico e i Carabinieri ... corrieredellumbria.it scrive