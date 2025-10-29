Negli ultimi giorni, tra Colle e Casole, si sono verificati alcuni episodi di vandalismo che, pur non avendo provocato danni di grave entità, destano forte preoccupazione. A Colle, in piazza Bartolomeo Scala, alcuni vasi sono stati trovati rotti davanti a dei negozi insieme a una bottiglia di birra anche questa rotta per terra. Segno di una serata ’movimentata’. Un gesto che lascia dietro di sé un senso di disagio e rabbia tra residenti e commercianti della zona. A Cavallano, invece, il bersaglio è stato il circolo, storico punto di ritrovo della frazione, gestito da oltre un secolo dalla Società di Mutuo Soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Blitz dei vandali nel Circolo. Rompono una finestra e rubano il denaro in cassa