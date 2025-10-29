Blindati | viaggio nelle carceri Italia | nel doc di Luigi Pelazza su DMAX parlano i ragazzi I social hanno reso tutti noi così distaccati dalla realtà a vivere di fantasie

“Le cose che riempiono il ventre non hanno mai saziato il cuore”. Così Don Maurizio Patriciello, sacerdote ‘storico’ della chiesa di San Paolo Apostolo di Caivano impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, ha cercato per anni di dissuadere i ragazzi dal cadere nella strada della criminalità. Poche parole, che vanno dritte al punto. La via della Camorra, per i ragazzi di Napoli che nascono nel centro storico o nelle aree ad alta densità mafiosa (vedi Secondigliano o Caivano), è quella che reputano più semplice per raggiungere una stabilità economica. L’accesso al denaro facile, però, trasforma la cosiddetta paranza in carne da macello per le mafie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Blindati: viaggio nelle carceri Italia”: nel doc di Luigi Pelazza su DMAX parlano i ragazzi. “I social hanno reso tutti noi così, distaccati dalla realtà, a vivere di fantasie”

