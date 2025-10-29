Blasioli Pd | Sottratti 120mila euro al rilancio de Le Naiadi per gli eventi sportivi impegni traditi

Ilpescara.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Uno scippo vero e proprio a danno delle Naiadi”. La denuncia arriva dal vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli che commenta così la decisione, presa in prima commissione, di “sottrarre” 120mila euro destinati alla costituzione della società “Abruzzo sport e salute” che, dopo la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Blasioli (Pd) denuncia chiusura di due biblioteche a Pescara - Accorpamento delle biblioteche a Pescara: la denuncia arriva dal Pd e in particolare dal consigliere regionale Antonio Blasioli nel corso di una conferenza stampa tenuta all'interno della biblioteca ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Blasioli Pd Sottratti 120mila