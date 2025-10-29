Binaghi | Per la Federazione e per l’Italia è più importante Sinner numero 1 di un’altra Davis

Angelo Binaghi lo sapeva da un anno che Sinner avrebbe detto no alla Coppa Davis. Altro che decisione dell’ultimo momento, altro che ripensamento possibile. “Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti a Torino”, dice il presidente della Federtennis in un’intervista alla Stampa ripresa da Dagospia. “Durante le Finals. Ho sperato che il lungo e forzato riposo per la squalifica gli facesse rivedere i programmi. E persino dopo il ritiro di Shanghai, mi sono detto: magari ci ripensa. Niente “. Una scelta che “abbiamo capito e anche condiviso. La storia ci insegna che ogni sua rinuncia ha prodotto conseguenze positive. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Binaghi: «Per la Federazione e per l’Italia è più importante Sinner numero 1 di un’altra Davis»

