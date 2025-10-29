Binaghi | Per la Federazione e per l’Italia è più importante Sinner numero 1 di un’altra Davis

Ilnapolista.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Binaghi lo sapeva da un anno che Sinner avrebbe detto no alla Coppa Davis. Altro che decisione dell’ultimo momento, altro che ripensamento possibile. “Jannik lo disse davanti a me e al ministro Giorgetti a Torino”, dice il presidente della Federtennis in un’intervista alla Stampa ripresa da Dagospia. “Durante le Finals. Ho sperato che il lungo e forzato riposo per la squalifica gli facesse rivedere i programmi. E persino dopo il ritiro di Shanghai, mi sono detto: magari ci ripensa. Niente “. Una scelta che “abbiamo capito e anche condiviso. La storia ci insegna che ogni sua rinuncia ha prodotto conseguenze positive. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

binaghi per la federazione e per l8217italia 232 pi249 importante sinner numero 1 di un8217altra davis

© Ilnapolista.it - Binaghi: «Per la Federazione e per l’Italia è più importante Sinner numero 1 di un’altra Davis»

Approfondisci con queste news

Binaghi: "Il tennis italiano ha ancora bisogno di Berrettini". Poi fa un paragone tra Sinner e Gigi Riva - "Quello che oggi Jannik Sinner &#232; per una generazione di giovani italiani lo è stato Gigi Riva". Riporta corrieredellosport.it

Binaghi, polemica scherzosa con Abodi su assenza a Wimbledon - Ministro dello sport Andrea Abodi e presidente della Federazione tennis Angelo Binaghi fianco a fianco durante il talk "Sport, Crescita e Sviluppo" a Cagliari in occasione della prima edizione del ... Si legge su ansa.it

Binaghi: "Sinner come Gigi Riva. Berrettini? Il tennis ha bisogno di lui" - Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi a margine dell'evento "Sport, Crescita e Sviluppo" a Cagliari in occasione della prima edizione del Trofeo Gigi Riva: "Tra Riva e ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Binaghi Federazione L8217italia 232