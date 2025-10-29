Bill Gates ci ripensa | Il cambiamento climatico non porterà alla fine dell' umanità

Il cambiamento climatico "non porterà alla fine dell'umanità": Bill Gates lo ha scritto in un lungo memorandum pubblicato sul proprio blog in vista dell'apertura del vertice sul clima Cop30 in Brasile. Dunque ci ripensa e ammorbidisce di parecchio quelle che sono sempre state le sue posizioni sul tema. In altre parole, il fondatore di Microsoft cerca di minimizzare l'allarmismo e di reindirizzare gli sforzi verso il miglioramento della vita nei paesi in via di sviluppo. Secondo lui, infatti, è sulle popolazioni dei Paesi più poveri che il cambiamento climatico produrrà i suoi effetti più gravi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

