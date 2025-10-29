Bilancio UE Europarlamento propone aumento di 600 milioni

Imolaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il livello complessivo degli stanziamenti è stato fissato a 193,9 miliardi di euro, con un aumento di 597,8 milioni rispetto alla proposta della Commissione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

