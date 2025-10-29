Biglietto dell’autobus a 1,90 euro Ferrara seconda dopo Bologna
Ferrara, 29 ottobre 2025 – Biglietti dell’autobus più cari, nessun confronto e utenti “sempre più allontanati dal trasporto pubblico”. A denunciare l’ennesimo “salasso” per i passeggeri che utilizzano i mezzi pubblici è al Federconsumatori. “L’Agenzia per la mobilità Ami, il Comune e la Provincia – si legge in una nota dell’associazione – hanno annunciato un adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale con la scelta ‘della tutela dei pendolari e degli utenti fidelizzati. distribuendo il necessario adeguamento inflattivo solo ai biglietti occasionali’. Questi occasionali, cioè la normale utenza del servizio, dal primo novembre dovranno sostenere un aumento di 40 centesimi sull’attuale prezzo di 1,50 euro, mentre gli abbonati potranno contare sulla sostanziale invarianza delle tariffe”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
