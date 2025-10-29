Biglietti Inter Milan partita la vendita libera | tutte le info
Biglietti Inter Milan. La stagione entra nel vivo e cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più affascinanti del calcio italiano: il Derby di Milano, in programma domenica 23 novembre alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Sarà la prima stracittadina della stagione, e l’ Inter si prepara a vivere un’altra notte di grande calcio davanti al suo pubblico, in un Meazza che si preannuncia già sold out. La vendita dei tagliandi è iniziata lunedì 20 ottobre in modalità esclusivamente online. Nella prima fase, l’accesso è stato riservato agli iscritti al programma di loyalty INTERISTA, i quali hanno potuto usufruire della prevendita anticipata collegando la propria tessera Siamo Noi o la card da socio Inter Club al profilo su inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
