Biennale architettura Pisa | al Museo della grafica apre la mostra ' Guido canali tradizione e innovazione nel progetto di architettura'

Apre una nuova mostra al Museo della Grafica in occasione della Biennale di Architettura, festival diffuso dove architettura, innovazione e sostenibilità si incontrano per ispirare nuove visioni del vivere contemporaneo. Curata dall’Associazione LP con il sostegno del Comune di Pisa, ogni due. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altre letture consigliate

In occasione della 19a Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia abbiamo collaborato alla realizzazione di cinque padiglioni nazionali, accompagnando ogni progetto dalla fase organizzativa fino all’apertura al pubblico. Dal dialogo tra m - facebook.com Vai su Facebook

Dal 21 al 23 novembre @Unistrapg partecipa a Biennale Sessions nell'ambito della Biennale Architettura 2025. L’Ateneo fornirà l'accredito per l’ingresso alle sedi espositive e coprirà i costi delle visite guidate e del transfert Perugia-Venezia. Iscrizioni entro il - X Vai su X

Anche Pisa ha la sua Biennale di Architettura - La VI Biennale di Architettura di Pisa, dal 10 ottobre al 16 novembre, trasforma la città in un laboratorio diffuso dedicato al tema “Nature”: otto padiglioni, mostre e premi internazionali per ... Si legge su arte.sky.it

Biennale di architettura A Pisa la quinta edizione tema "La città condivisa" - Dal 13 al 29 ottobre incontri, convegni, letture ed esposizioni per un nuovo equilibrio sociale: organizza l’associazione Laboratorio Permanente. lanazione.it scrive

Pisa punta sulla Biennale di architettura: 11 giorni, talk e progetti da tutto il mondo - Si è aperta ieri agli Arsenali Repubblicani la terza edizione della Biennale di Architettura di Pisa, realizzata e promossa dall'associazione Lp e diretta quest'anno ... Si legge su lanazione.it