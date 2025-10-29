Bici quasi un morto al giorno in Italia | il 68% degli incidenti avviene in città

Craft ha pubblicato, anche se per il momento in versione beta, la prima dashboard per consultare i dati sull’ incidentalità ciclistic a in Italia. Il progetto prende il nome di “Atlante italiano dei morti (e dei feriti gravi) in bicicletta”. Per realizzarlo è stato fatto un lavoro con i dati Istat sugli incidenti stradali. Da questa ricerca emerge, in parole povere, che la situazione è davvero pessima. La ricerca è divisa in cinque dashboard: le prime quattro analizzano gli incidenti ciclistici avvenuti tra il 2014 e il 2023 in ogni comune italiano, mentre la quinta permette di visualizzare la localizzazione degli incidenti ciclistici negli ultimi due anni dei dati, cioè il 2022 e il 2023. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bici, quasi un morto al giorno in Italia: il 68% degli incidenti avviene in città

Argomenti simili trattati di recente

Il cane era legato e sanguinante mentre lui sulla sua bici elettrica aveva percorso quasi 6 km Vai su Facebook

Incidente a Vigevano, travolto da un’auto mentre è in bici: morto 46enne - L’uomo è stato sbalzato dalla bicicletta ed è caduto a diversi metri di distanza battendo la testa sul ... Lo riporta ilgiorno.it

Cocquio, incidente tra bici e auto: morto ciclista di 77 anni - Cocquio Trevisago (Varese) – Gravissimo incidente stradale a Cocquio Trevisago, in provincia di Varese, lungo la provinciale 1. Come scrive ilgiorno.it

In bici si scontra con un' auto tra Cellino e San Pietro Vernotico: morto 63enne - Un 63enne, che era in sella alla sua bici, è morto nel Brindisino dopo lo scontro con un’auto. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive