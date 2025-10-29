Craft ha pubblicato, anche se per il momento in versione beta, la prima dashboard per consultare i dati sull’ incidentalità ciclistic a in Italia. Il progetto prende il nome di “Atlante italiano dei morti (e dei feriti gravi) in bicicletta”. Per realizzarlo è stato fatto un lavoro con i dati Istat sugli incidenti stradali. Da questa ricerca emerge, in parole povere, che la situazione è davvero pessima. La ricerca è divisa in cinque dashboard: le prime quattro analizzano gli incidenti ciclistici avvenuti tra il 2014 e il 2023 in ogni comune italiano, mentre la quinta permette di visualizzare la localizzazione degli incidenti ciclistici negli ultimi due anni dei dati, cioè il 2022 e il 2023. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bici, quasi un morto al giorno: 68% degli incidenti avviene in città