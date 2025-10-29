Bibbia pallone capannoni e santini nelle calze | storia dei calciatori folgorati dalla fede
L'ex esterno del Barça è solo l'ultimo dei protagonisti del pallone a dare una svolta mistica alla sua vita. Storie di palloni d'oro e conversioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
"Allarga la palla per la PROTEZIONE del pallone". Sono usciti gli audio del rigore assegnato a #DiLorenzo. In Salva Var spiegano a tutte le capre, perchè quello è rigore. Capre, capre, capre. Vai su Facebook
Bibbia, pallone, capannoni e santini nelle calze: storia dei calciatori folgorati dalla fede - L'ex esterno del Barça è solo l'ultimo dei protagonisti del pallone a dare una svolta mistica alla sua vita. Secondo msn.com