Inter News 24 Il noto giornalista Fabrizio Biasin si esprime duramente nei confronti di Antonio Conter per le sue parole post Napoli Inter. Intervenuto a TMW, Fabrizio Biasin fa una lunga considerazione sulle scintille di Napoli Inter, muovendo alcune critiche mirate nei confronti di Antonio Conte, per la sua comunicazione postpartita. LAUTARO CONTRO CONTE – « Lautaro e Conte non sono molto amici, lo abbiamo capito. In seguito al loro battibecco in campo si sono scatenati i perbenisti ed è possibile che anche tra voi lettori molti stiano pensando “che vergogna, che esempio diamo ai bambini. I bambini!”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin duro su Conte: «Incoerente in 3 punti, c’è un dato di fatto sul suo battibecco con Lautaro»