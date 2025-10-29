Biasin duro su Conte | Incoerente in 3 punti c’è un dato di fatto sul suo battibecco con Lautaro
Inter News 24 Il noto giornalista Fabrizio Biasin si esprime duramente nei confronti di Antonio Conter per le sue parole post Napoli Inter. Intervenuto a TMW, Fabrizio Biasin fa una lunga considerazione sulle scintille di Napoli Inter, muovendo alcune critiche mirate nei confronti di Antonio Conte, per la sua comunicazione postpartita. LAUTARO CONTRO CONTE – « Lautaro e Conte non sono molto amici, lo abbiamo capito. In seguito al loro battibecco in campo si sono scatenati i perbenisti ed è possibile che anche tra voi lettori molti stiano pensando “che vergogna, che esempio diamo ai bambini. I bambini!”. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
BIASIN DURO SUL RIGORE DEL MILAN: “GLI ARBITRI PREMIANO LE SCENEGGIATE” ? Il Milan ribalta la Fiorentina nel finale grazie a un rigore molto discusso: Gimenez accentua un lieve contatto con Parisi, simulando un colpo al volto. Il VAR richiama Vai su Facebook