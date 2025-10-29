Biasin contro Conte | Tre volte incoerente Con Lautaro…

Biasin. Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di TMW, ha commentato con la consueta ironia e lucidità la lite tra Lautaro Martinez e Antonio Conte, esplosa durante Napoli-Inter. Il giornalista ha invitato a ridimensionare la portata del gesto, pur riconoscendo che la scena non sia stata edificante: “ Lautaro e Conte non sono molto amici, lo abbiamo capito. Dopo il battibecco si sono scatenati i perbenisti: non è stata una gran mossa da parte di entrambi, ma evitiamo di esagerare. I due evidentemente si stanno sullo stomaco, ma il campo ha detto che il primo (Conte) è stato più furbo del secondo (Lautaro), sparito come tutta l’Inter dopo la sceneggiata “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it