Inter News 24 Biasin attacca Conte, le parole dell’esperto nerazzurro sul tecnico dei partenopei a seguito dell’incontro perso dall’Inter al Maradona. Fabrizio Biasin, intervenuto su TMW, ha analizzato la lite tra Lautaro Martínez e Antonio Conte scoppiata durante il match tra Napoli e Inter, criticando l’atteggiamento dell’ex tecnico nerazzurro. Il giornalista ha definito il battibecco in campo come una reazione esagerata da parte di entrambi, pur riconoscendo a Conte la capacità di sfruttare gli episodi a proprio favore grazie alla sua esperienza tattica. Secondo Biasin, il tecnico pugliese è riuscito a ribaltare la partita anche grazie a scelte mirate, come l’utilizzo di David Neres in posizione più avanzata, destabilizzando la difesa nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin attacca duro su Conte: «Incoerente e polemico, ma in campo resta un maestro di strategia»