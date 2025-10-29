Biasin attacca duro su Conte | Incoerente e polemico ma in campo resta un maestro di strategia
Fabrizio Biasin, intervenuto su TMW, ha analizzato la lite tra Lautaro Martínez e Antonio Conte scoppiata durante il match tra Napoli e Inter, criticando l'atteggiamento dell'ex tecnico nerazzurro. Il giornalista ha definito il battibecco in campo come una reazione esagerata da parte di entrambi, pur riconoscendo a Conte la capacità di sfruttare gli episodi a proprio favore grazie alla sua esperienza tattica. Secondo Biasin, il tecnico pugliese è riuscito a ribaltare la partita anche grazie a scelte mirate, come l'utilizzo di David Neres in posizione più avanzata, destabilizzando la difesa nerazzurra.
FABRIZIO BIASIN ATTACCA CONTE «Circa un anno fa Antonio Conte tuonava così: “Ma cosa vuol dire che il VAR non può intervenire? Spiegatemelo. Quando fa comodo interviene, quando non fa comodo no. Se c’è un errore, il VAR deve correggerlo, punto. Vai su Facebook
