Biancolino | Segnali di crescita ma non mi accontento

Anteprima24.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino torna da Pescara con un punto che lascia spazio a riflessioni ma anche a segnali di ripresa. Dopo la sconfitta di sabato, la squadra di Raffaele Biancolino ha reagito con carattere, trovando un pareggio importante in un campo difficile. Il tecnico biancoverde, al termine del match, ha analizzato con la consueta schiettezza la prestazione dei suoi. “Ho visto una squadra che ha saputo reagire. Potevamo fare anche meglio, ma i ragazzi meritano i complimenti: non era una gara semplice. Io però non mi accontento, perché so quello che possiamo dare. Prendiamoci questo punto e andiamo avanti con la consapevolezza di poter crescere ancora”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

