Biancoforno Spa | Dialogo e primi risultati concreti

La Cisl punta al dialogo nella vertenza che coinvolge la Biancoforno Spa di Fornacette – eccellenza nell’industria dolciaria –, i 180 dipendenti e l’intero indotto territoriale. "Mentre altri alzano la voce e alimentano il conflitto, la Cisl sceglie la via del confronto, per dare ai lavoratori ciò che meritano: risultati veri, non promesse e propaganda – si legge in un nota del sindacato – Dopo quattordici anni di una gestione Cgil improntata al muro contro muro, la situazione è sotto gli occhi di tutti: nessun miglioramento reale per i lavoratori, aziende in affanno, e una vertenza che ha rischiato di far saltare l’intera produzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

