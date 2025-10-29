Biancofiore | Un danno all' Italia lo stop dei giudici al Ponte sullo Stretto

"Il 'no' della Corte dei conti al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto di Messina è un colpo non al Governo Meloni o al Ministro Salvini ma all'Italia. Una gravissima e inaccettabile ingerenza politica". La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie va all'attacco: "Appare quantomeno una strana coincidenza quella di una chiusura ad una simile opera, da parte della magistratura contabile a poche ore dal varo della riforma costituzionale sulla giustizia. A pensar male si fa peccato, ma noi preferiamo restare sui motivi per i quali questa infrastruttura va fatta". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Biancofiore: "Un danno all'Italia lo stop dei giudici al Ponte sullo Stretto"

PUGLIA Il presidente Gerardo Biancofiore: «Valencia è il modello da seguire. Serve una strategia di lungo periodo per trattenere i giovani, rigenerare le città e ridurre il consumo di suolo. Alla Regione chiediamo visione, coraggio e stabilità normativa» Vai su Facebook

