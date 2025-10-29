Biancavilla aggredisce e tenta di picchiare la madre per avere soldi | arrestato 46enne di Paternò

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento tempestivo dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Biancavilla sono intervenuti con rapidità dopo la segnalazione di un uomo che denunciava una violenta aggressione ai danni di una sua parente. La richiesta d’aiuto, giunta alla Centrale Operativa, ha permesso ai militari di raggiungere rapidamente il luogo dell’episodio. L’aggressione per ottenere denaro. Secondo la ricostruzione, poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, un 46enne di Paternò avrebbe aggredito la madre pretendendo del denaro. Dopo essersi recato presso l’abitazione della donna, l’uomo l’avrebbe insultata e minacciata gravemente per costringerla a consegnargli i soldi richiesti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

